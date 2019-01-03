滙豐施穎茵稱環球經濟有放緩迹象　料本港難獨善其身

新年伊始，全球經濟暗湧不斷，港股於2019年首兩個交易日均告下跌，昨日（2日）恒指跌幅更高達700點。滙豐銀行香港區行政總裁施穎茵表示，目前環球市場存在多項不確定因素，各大經濟體均有經濟放緩迹象，預料本港難以獨善其身。

本港去年下半年已現放緩迹象

施穎茵出席亞洲金融論壇記者會時指，去年環球經濟局勢動蕩，中美貿易摩擦、美國加息等因素不斷纏繞市場，而多個發達經濟體及新興市場均出現經濟放緩迹象，令市場不確定性顯着增加，而本港於去年下半年亦出現放緩迹象，包括採購經理指數（PMI）下跌、GDP增長回緩等，情況或將延續至今年。

滙豐香港一姐施穎茵（左三）指，一旦外圍經濟放緩，本港經濟亦勢將受拖累。（洪嘉徽攝）

外圍不明朗因素續升溫

施穎茵認為，由於多項國際政經大事將於今年首季塵埃落定，包括中美貿易談判、英國脫歐等，外圍不明朗因素將不斷增加，本港作為外向型經濟及國際金融中心，必定會受到影響。但她指出，本港金融體系、監管機制均相當穩健，有力抵禦外圍風浪，而粵港澳大灣區加快推進，亦有望支持本港經濟表現。

至於本港銀行今年的加息前景，施穎茵指出，市場預料美國聯儲局今年將加息約3次，惟本港銀行是否提升最優惠利率（P），屬於各間銀行的商業決定，美國息口僅為其中一項考慮因素，相信業界亦會視乎拆息水平、銀行體系總結餘及個別銀行的資本成本等作出考慮。去年美國聯儲局合共加息4次，惟本港銀行僅於9月跟隨調高最優惠利率，加幅普遍為0.125厘。