聯儲局前副主席﹕寄語鮑威爾　當運用簡單英語時　要字斟句酌

作為美國聯儲局主席，最重要是哪一個條件？相信不少人第一時間會想到的答案，就是一名經濟學家。若閣下有腦海中浮現出這種想法，相信合理，現任主席鮑威爾的三名前任，均是美國手屈一指的經濟學博士級人馬。 不過鮑威爾在華爾街打滾多年，並在聯儲局內擔任理事一職相當長時間，就算不是紅褲子出身，其本人對經濟數據的解讀及運用，相信已相當純熟，肯定勝任有餘。為何上任後卻無法如前任般，對市場人士產生一份震懾力？或許與其語言運用方法有關。

前聯儲局副主席指管理利學及通脹 是科學與藝術兼備

就鮑威爾運用語言運用問題，作為在2006至2010年期間擔任聯席局副主席的科恩，有這一番見解。日前科恩出席喬治梅森大學莫卡斯特中心，一個與聯儲局政策相關的會議指出，鮑威爾等聯儲局官員，需要仔細評估其溝通方式，讓投資者及公眾更好地理解當局的工作及政策。

他又指出近期情況來看，難以透過簡單英語來描述聯儲局管理利率及通脹工作，更指出這是一個科學﹑藝術及公眾心理學兼備的過程。同時建議鮑威爾不能因為自己使用簡單英語，就無須要「宇斟句酌」。

聯儲局多任主席均是經濟學博士，包括去年退任的耶倫。（視覺中國）

格老運用出口術之精妙 無出其右

相對於人稱格老的前3任主席格林斯潘，鮑威爾的語言藝術能力肯定難望其背項。格老擅長於出口術，即通過一﹑兩句令人感到高深莫測的言論，讓市場人士自行調整步伐，以達到其目標。最讓人留下深刻印象的一次，就是1996年或，美國股市受到科網股帶動而持續攀升。當時格老便指出，市場上出現非理性亢奮，結果股市徐徐回落。至於非理性亢奮所指涉是哪一個層面？當時眾說紛紜，格老本人亦無作出更詳細解釋。這不是相當成功的出口術嗎？

至於格老的繼任人伯南克，既是研究上世紀20年代發生的經濟大蕭條的泰斗之一，其學養已足以讓市場人士敬重。其本人亦有不少金句，其中一句就是在談及經瀟不景時，會坐直升機在空中撒錢。這句話語背後意思，為向市場提供足夠流動性，亦讓市場人士在2008年發生金融危機時，更易理解聯儲局政策思路。

人稱格老的前主席格林斯潘，擅長出口術。（視覺中國）

那麼是否因為鮑威爾暫無太多金句，讓他無法引領市場人士？從科恩指出鮑威爾要「字斟句酌」，反映出金句與否非重點，而是現任主席說話前，要思前想後。

科恩更指出，鮑威爾主導下的聯儲局，著重對數據依賴，或利用連串統計數據以設定政策，減少對經濟模型指引的依賴，導致要傳達的信息頻繁變動及政策反覆。

另一個問題就是溝通的方法及渠道。其實鮑威爾已相當願意與市場人士溝通，他宣布從今年起，每次議息會議後均有記者會，即每年舉行記者會次數達8次，較以往每年4次數目多出一倍。同時聯儲局官員亦不時接受《CNBC》等媒體訪問。不過科恩卻認為，與其在《CNBC》亮相，不如在哥倫比亞電視台的節目《60分鐘》出現，因為接觸到的受眾數目更多，建議鮑威爾等人考慮。

科恩又指出，局內的理事及各聯儲銀行行長發表言論或接受訪問時，應多著重於聯儲局政策決定及預期背後的故事，而非決策者對未來加息次數的看法，認為有助提高公眾對決策過程的了解。未知科恩的意見，聯儲局內的決策層，會接受者有多少？