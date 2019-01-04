【中國版下町火箭？】碧桂園高層新任務　攻農業及機械人

日劇《下町火箭》講述火箭製作公司進軍農業機械人，而在中國，碧桂園（2007）亦在新的一年變陣，希望進軍農業與機械人業務。

《21世紀財經報道》指出，碧桂園高層再有職位調整。集團副總裁張志遠、朱劍敏，將會分別兼任博智林機器人公司執行總裁和副總裁。集團副總裁及海南區總裁葉劍清，將會兼任碧桂園農業控股公司執行總裁。

集團常務副總裁及品牌營銷中心總經理程光煜，將會兼任投資策劃中心總經理。集團副總裁楊翠瓏、黃宇奘，則分別擔任集團總設計師及集團成本管理中心總經理。

碧桂園以房地產起家，是早期已經為港人熟識的內房企業。（碧桂園網頁）

楊國強去年表示 自己全部精力投入新業務

接近碧桂園消息人士稱，今次將多名集團副總裁調入機械人及現代農業公司，體現集團高度重視上述業務，特別是機械人業務。

碧桂園在2018年成立農業與機械人業務，2018年8月，主席楊國強曾表示會將自己全部精力投入到新業務當中。

集團新年寄語稱 要建立現代機械人產業生態圈

而2018年12月31日，碧桂園集團總裁莫斌在新年寄語中說，2019年將進一步投身智能製造，建立現代機械人產業生態圈。並會引入世界一流的農業生產技術和設備，布局農業全產業鏈。