人行全面降準1個百分點　料釋放1.5萬億元人民幣資金

中國國務院總理李克強，今日在銀保監會主持談會，提及全面降準，人民銀行午後即有動作。人行便宣布全面降準1個百分點，預料可以釋放1.5萬億元（人民幣‧下同）資金，計及今年首季到期的中期借貸便利不再續期因素，預料淨釋放長期資金為8,000億元。

人行指出，是次降準向市場提供流動性，惟人行強調今次降準是為保持銀行體系流動性保持合理充裕，又強調並非「大水漫灌」。

是次降準會分2次進行

人行指出會分別在本月15日及25日，分別下調存款準備金額0.5個百分點，又指出在今年首季的中期借貸便利到期便不會再續期。通過有關安排，能基本對沖今年農曆新年前，由於現金投放的流動性波動，有利於金融機構繼續加大對小微企業﹑民營企業支持力度。

人行又指出今次降準屬定向調控，並非大水漫灌，穩健的貨幣政策取向沒有改變，而是次降準分兩次實施，和春節前現金投放的節奏相適應，有利於銀行系統流動性總量保持合理充裕，同時亦兼顧了內外均衡，有利保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

人行又指出今次降準及相關操作淨釋放約8,000億元資金，可以有效增加小微企業﹑民營企業等實體經濟貸款資金來源。置換中期借貸便利每年可以直接降低銀行支付利息成本200億元，透過銀行傳導有利於實體經濟降成本，支持實體經濟發展。