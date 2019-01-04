私人銀行策略師：只要你夠勇　港股就是今年「發圍」的起點！

港股在2018年傷痕纍纍，特別是聖誕及新年前後更是擔驚受怕，到星期五（1月4日）才有似樣的反彈。有私人銀行策略師認為亂世才是機會，可以在亞洲尋找好的投資，而香港就是找尋機會的起點。

市場波動 正是觀察的好時機

私人銀行LGT皇家銀行（香港）的首席策略師Stefan Hofer，向《CNBC》分析今年投資方向。他表示投資者不應被今年開始時的市場波動嚇倒，認為亞洲市場正在等待「勇士」到來。

環球股市由去年至今，飽受中美貿易戰以及手機市場飽和等消息困擾，今年開市表現不濟。不過他認為：「對於勇者來說，現時正是觀察一些市場的好時機。」

中美如有貿易協議 亞股將受惠

Stefan Hofer認為：「如果中美簽訂了貿易協議，那麼到了2019年中期，亞洲股票將會佔一席位，因為亞洲市場一直受到這項因素影響。」

多個亞洲市場之中，Stefan Hofer最看好香港，認為香港股市早前受創，正正為投資者帶來機會，並表示香港是亞洲區「重回美好時光」時「起步的好地方」。

Stefan Hofer認為，只要亞洲股市重拾升軌，香港就會是最佳起步點，可以趁動盪審視優質股票。（路透社）

匯率影響其他市場 香港受惠聯繫匯率

恒指2018年下挫13.6%，星期三及四繼續下挫，星期五才有反彈。

Stefan Hofer看好香港，其中一個原因是聯繫匯率。他表示相對於日圓等亞洲貨幣大幅波動，港元由於與美元掛鉤，變相為市場提供緩衝。「理論上，你可以買入恒生銀行（0011）和滙控（0005）這些優質港股，以及其他不受貨幣因素影響的股份。」

雖然2019年一開始市場較動盪，但他不認為因此就要預期全年都會悲觀。「其實這很正常，人人都可能會這樣想。但老實說，大家可以加一點勇氣。」