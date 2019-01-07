伊朗貨幣去年大跌6成　央行建議刪除貨幣面值最後4個零

再有國家計劃將鈔票面值降低。據《伊朗國營通訊社》（IRNA）報道，伊朗央行建議將該國貨幣里亞爾（rial）的面值刪去4個零。

伊朗央行提出相關建議，或與去年美國宣布對伊朗作出制裁，導致當地經濟陷入危機，里亞爾大幅貶值有關。

伊朗貨幣里亞爾兌美元匯價，去年貶值6成。（視覺中國）

建議刪去鈔票上最後4個零

報道引述央行行長Abdolnaser Hemmit指出，央行已向政府提出刪去里亞爾面值最後4個的零的議案，又期望可以盡快成事。

目前當地流通的貨幣面值，分別為100里亞爾﹑200里亞爾﹑500里亞爾﹑1,000里亞爾﹑2,000里亞爾﹑5,000里亞爾﹑10,000里亞爾﹑20,000里亞爾﹑50,000里亞爾及100,000里亞爾。若落實刪去4個零建議，會否有部份正在流通的低面值貨幣要註銷？

美國實施制裁，對魯哈尼政府治下的伊朗經濟大受影響。（視覺中國）

有待當地政府及國會批准與通過

其實伊朗早於2008年時已有意將貨幣面額的最後4個零字刪去。隨着去年里亞爾兌美元匯價大幅貶值6成，抱持這想法的立場更強硬。有報道指出，當地黑市匯價為1美元兌11萬里亞爾，而據央行公布的匯價，為1美元兌4.2萬里亞爾。

不過有關提案除要獲得政府許可，及待當地國會通過外，最後需要有權審查伊朗立法進行神權機構批准，才可以生效。

伊朗通脹水平驚人

伊朗央行提出有關建議，通脹又會否另一個因素？因為伊朗已陷入超級通脹。據央行最新公布的數據，當地去年10月23日至11月21日的1個月，按月通脹率為3.5%，按年升幅更達39.9%。其中煙草價格按年升幅達150.8%，為一般類別中升幅最大，食品及飲品按年升幅亦達到59.9%，通訊及教育分別按年升45%及24.2%。反映出當地一般市民生活成本可謂百上加斤。

同為產油國的委內瑞拉，去年宣布削減該國貨幣玻利瓦爾的面值，以達到壓抑通脹效果。今次伊朗央行提出相關建議時，有否參考過委國政府的做法呢？