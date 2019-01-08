德國商業銀行料人行續降準　減稅將成政策重點

人民銀行上周五（4日）宣布全面降準1厘，釋放逾1.5萬億元人民幣流動性。德國商業銀行新興市場高級經濟學家周浩預料，年內人行將繼續降準，減息機會則較微，政策重點將放在減稅降費。

料減稅措施最快3月出台

周浩出席記者會時指，人行此次降準較市場預期快，相信是要於減稅措施出台前穩住市場信心。他解釋，中央的減稅措施需由人大會議通過，最快亦要於3月底才能落實，故此人行藉着此次降準「爭取時間」。

他估計，由於企業貢獻政府稅收近6成，未來的減稅方案將主力紓緩企業的稅務負擔，個人稅收方面則着墨較少。

他預料，人行年內仍有不少降準空間，惟由於目前人民幣隔夜拆息（SHIBOR）低見約1.4厘水平，相信調低基準利率的刺激作用並不顯著，故此出台機會亦較微。

德國商業銀行新興市場高級經濟學家周浩表示，調低基準利率的刺激作用料不明顯，未來政策主力將會是減稅降費。（文顥宗攝）

人民幣年內將守穩「7算」

周浩估計，今年中國經濟增長將放緩至6.3%，而人民幣匯率仍有輕微貶值空間，主要受內地經濟刺激政策、經常帳盈餘縮減等因素拖累。但他認為，人行仍有「保7」決心，相信美元兌人民幣年底將見6.95水平，守穩「7算」關口。

此外，中美昨日（7日）起進行貿易談判，市場普遍對兩國達成協議感樂觀。周浩稱，關稅措施對兩國企業均構成衝擊，雙方均有迫切需要達成初步協議。但他強調，中美於知識產權保障、結構性改革等議題上分歧巨大，相信未來仍會摩擦不斷。