內地網上全職主播好好賺？　僅21%人月入過萬

網上主播，有可能是打機，亦有可能是教化妝，甚至是自彈自唱，容易做但同時競爭亦大。最近中國有一份報告，就揭示了靠直播「食飯」並不容易。

內地移動社交平台陌陌發表《2018主播職業報告》，顯示只有21%全職主播收入過萬元（人民幣‧下同），大部份人難言「發達」。經濟愈好的地區，月入過萬元的比例就愈高，最高的北京比例為29.1%。

這個標準已經高過一般民工，亦高於2017年北京市平均月薪8,467元，但遠遠未到「發達」的地步。

提高收入方法：高學歷兼進修「專業技能」

那麼，怎樣可以提高收入？報告指出，學歷愈高，收入相對會較高，44.5%主播都有大專以上學歷，36.6%研究生以上學歷主播月入過萬元，比例遠高過本科及大專畢業生。

不單止要學歷高，要有高收入還要做好準備。13.4%職業主播表示，在做主播之前，要接受培訓和考核。有不少主播每個月都會花錢提升「專業技能」，包括學唱歌、跳舞和樂器，以及升級直播設備和形象管理。

網絡直播競爭激烈，要吸引到觀眾不單止要幾分姿色，還要有不少技能和創意。（中新社）

超過一半職業主播 「自我提升」開支逾千元

高達52.8%職業主播每個月會用超過1,000元，用於「自我提升」，當中有0.9%職業主播更稱，花在這部份的開支每月超過2萬元。

女性主播比例極高 66%男觀眾每次看逾半小時

根據CNNIC數據，截至2018年6月，網絡直播用戶達4.26億，有66.2%用戶每次直播會觀看超過30分鐘，當中看超過30分鐘的男性比例高達68.4%，女性則有60.2%。

男性日日看直播，或者是因為「異性相吸」。報告指出，女性主播比例高達78.8%，接近每4名女性才有1名男性主播，而職業主播之中，男女比例更達到1：5。

+ 4 + 3 + 2

超過1成主播每天直播8小時 晚上是「黃金時段」

主播是一個競爭大的行業，因為用戶都是集中在晚上才收看，所有主播主要在這個時候直播。高達60.1%職業主播表示，會在晚上7至12時直播。

多達17.3%職業主播稱，每天直播超過8小時。而這種「馬拉松」直播的主播以男性為主，比例為10.6%，亦只有5.5%是女性。

最常見職業病是失眠 說話太多平時拒絕社交

不要看主播表面風光，其實十分辛苦。超過7成主播表示三餐不規律，高達80.4%主播表示假期也要直播，而職業主播假期直播比例更高達93.9%。

主播最常見的職業病是「失眠」，其次是「腰頸椎不好」以及「用嗓過度」。而他們直播時不停說話，已經「說夠了」，休息的時候不願再說，甚至不願意和人交往，或有「社交障礙」。有68.8%主播是單身，職業主播更高達79.5%。