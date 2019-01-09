中金警告　中國通縮風險升溫　或陷「雙惡性循環」

內地大型投行中金公司（3908）發表中國宏觀經濟報告《通縮風險上升及其海內外宏觀影響》，表示生產者物價指數（PPI）可能在第2季轉為負數，不排除今年中消費者物價指數（CPI）會跌至「1字頭」。

PPI或第2季轉負 CPI或見「1字頭」

報告指出，中國國內生產總值（GDP）平減指數可能在今年變為負數，除非政府盡快將調整後社會融資按月增速提升至15%左右。

GDP平減指數是指未剔除物價前的GDP和剔除物價後的GDP之差距，用來衡量物價變化。

中金指出，居民收入增長放緩，加上資產價格下行，均會影響消費。（中新社）

收入放緩加上負財富效應 拖累消費

中金更警告，資產價格將面臨下行壓力，特別是樓價和地價。該行預計今年樓價下行壓力以三線城市最顯著，將由高位回落15%，土地成交價格亦會有雙位數下降。房、地價格「雙降」的幅度可能比2014年更大。

近期外界關注中國消費情況，中金表示通縮壓力上升，意味着企業、居民和政府部門名義收入均面臨明顯減速的壓力，最嚴重的是企業，盈利增長可能大幅放緩超過10%。

收入增長放緩和負財富效應會影響消費，而通縮預期升溫本身亦會抑制消費需求，令近期零售增速可能降至「7字頭」，是十多年來首次。

減速拖累需求 反過來令經濟再弱

中國內減速、通脹下行，亦會抑制全球經濟增長，例如油價下跌就是因為需求增長不及預期。

如果經濟增長及通脹持續下行，中國以至全球經濟都會有負面影響。對內地經濟而言，經濟增長會放緩，會令收入減速，資本市場震盪，資產價格下降，金融風險上升，反過來再令經濟增長進一步放緩。

對全球而言，中國通縮壓力上升，會拖累全球經濟增長，進而令外需走弱，反過來會進一步抑制中國經濟增長及通脹。