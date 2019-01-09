CES電子展「中國之夜」　小米、華為、阿里高層集體缺席

全球電子界盛事國際消費電子展（CES）正在美國拉斯維加斯舉行，在科技竊密、侵權和中美貿易戰陰影下，中國今年參展企業減少，而「中國之夜」名單上的企業高層，很多都沒有出席。

參展中國企業 按年減少20%

創年CES全球參展商有4,400間，較去年增加約200間。中資企業2018年達到破紀錄的1,551間，佔參展企業約三份之一，但今年大幅減少20%至1,210間。

高層孟晚舟近期被捕，但華為今次CES仍有頗大展位，展出最新產品。（中新社）

多間公司縮減規模 小米缺席

《新浪科技》指出，部份中國參展商明顯縮細規模，百度僅保留一個傳統展位，而阿里巴巴沒有像2018年般搭建大型帳篷，而是採用會議模式展示語音助理，小米更加沒有參加活動。

至於高層孟晚舟被捕的華為，則有一個產品展示台。

出席名單有小米、阿里、華為高層

更大的變化是，今年沒有中國企業高層在展會期間演講。

今年是CES第三次舉辦「中國之夜」，之前的「中國之夜」都有不少內地企業高層出席及演講。但《日本經濟新聞》表示，領事館的參與名單之中，列明小米、阿里巴巴及華為的高層都會出席，但最終全部沒有到場。

CES中國之夜今年第3次舉行，但多名中國企業高層都沒有出席。（中新社）

「中國之夜」高通和Intel都取消演講

報道引述有出席活動的中國分析師表示，今年「中國之夜」「關鍵人物都不在」。而名單之中出現過的美國高通（Qualcomm）和Intel高層，也取消了上台演講，情況十分罕見。

報道引述會場內的消息稱，受到孟晚舟被捕事件影響，「中國經營者對出境很謹慎」。

不過中國企業仍然要依靠美國的技術。Intel在1月8日的發表會上，宣布為阿里巴巴雲服務提供半導體，「阿里巴巴11月的大型促銷活動（指「雙11」），正是有我們的支持。」

而高通也提及，在高速通訊方面，與華為和中興有合作關係。