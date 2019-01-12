日本年輕女性投資多元化卻又保守　不足1萬元卻要買8項信託產品

日本女性在投資界內有「渡邊太太」的稱號，是沽售日圓、買入美元等外幣的重要力量。而新世代日本女性，不再「沉迷」於「銀紙」，除了貨幣之外，亦放膽購買各種理財產品。

《路透社》訪問了日本一些女性，發現就算只是少少錢，她們都想分散投資，而且目光放到全世界。

32歲的廣川小姐接受訪問時表示，積蓄全部是現金形式「真的很可怕」，「我覺得有必要從現在開始，將我的投資分散到全球。」

每日每項產品投入100日圓

目前她總投資額為13萬日圓（約9,355港元），分散到8項信託產品，包括全球股票和跨資產基金。而具體做法是每日向每項信託投入100日圓（約7.2港元），每月總共投資1.6萬日圓（約1,151港元）。

雖然不清楚她的買賣渠道，但考慮到手續費等成本，香港似乎難以複製這種做法。

廣川小姐在名為Kinyu joshi的女子社交平台，遇到不少有相同想法的女性，她們會定期聚會討論理財問題。

日本企業加薪長期偏低，不少年輕女性已經擔心退休生活，希望現在開始投資，儲多一些退休金。（路透社）

上一代「渡邊太太」 會高風險投資

上一代「渡邊太太」會大膽押注風險及回報大起大落的產品，特別是透過外匯保證金交易，又會採用利差交易等策略。

但這種高風險投資是有代價的，不少人在2018年8月土耳其里拉暴跌之中損手，許多人要止蝕離場。

年輕女性保守 僅定期少量買基金

不過，年輕一代日本女性就保守得多，她們主要是透過定期少量投資被動型基金，來累積儲蓄。財經記者武川美奈子就指出，很多年輕女性都去買基金來分散投資，而不是直接買目標資產。

日本人口老化嚴重，社會廣泛關注長者退休生活開支等問題，亦多少年輕人為自己退休打算。（路透社）

退休養老有壓力 不少人建養老金戶口

日本人普遍憂慮退休養老，不少人已經建立私人養老金戶口「iDeCo」。日本年輕女性一樣感受到養老壓力，所以希望盡快開始儲蓄及投資。

部份日本年輕女性談到養老，已經感到焦慮。廣川小姐稱：「假設我們到達退休年齡時，領到的退休金只有目前人們領取的6至7成，那麼我們就必須靠自己來增加資產。」