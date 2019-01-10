ACCA調查：39%受訪者料本港今年經濟差　按年急增31個百分點

ACCA（特許公認會計師公會）調查發現，香港會計專才對今年本港經濟表現變得悲觀，有39%受訪者預料今年經濟表現為差或非常差，較去年的8%大增31個百分點。有13%受訪者預計，今年本港經濟表現為好或非常好，按年下降19個百分點。

今年經濟增長 48%認為不足2%

48%受訪者認為香港今年本地生產總值（GDP）增長率將為0至1.99%之間；有47%受訪者認為今年本港GDP增長高於2%，按年大幅回落21個百分點。

受訪者認為首三項有利本港經濟的因素為：大灣區（46%）、中國經濟增長（36%）和稅務減免（32%）。首三項不利本港經濟的因素為：中美貿易摩擦（78%）、樓價及租金高企（55%）和本地政治環境（52%）。另外，有55%受訪者認為中美貿易戰將導致香港及中國經濟衰退。

ACCA香港分會政策主管朱暖暉表示，中國政府早前已採取措施刺激內需和經濟，相信有助減慢中港經濟放緩步伐。（鄺月婷攝）

中國和香港經濟步入衰退言之尚早

ACCA香港分會政策主管朱暖暉認為，中美貿易摩擦將會持續，因雙方有多方面深層次矛盾仍待協商。她預料未來中國和香港經濟有下行壓力，但步入衰退則言之尚早。而中國經濟會否「硬着陸」，則需視乎有沒有更多經濟措施出台，幸好中國政府早前已採取降準和放寬商業借貸融資等措施刺激內需及經濟，相信這將有助中國及香港經濟放緩速度減慢。

調查在2018年11月期間進行，該會訪問了318位會員，他們均是來自不同行業並具備ACCA專業資格的財務專才。