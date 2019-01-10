景順料今年中國經濟增長放緩至6.3%　刺激政策作用有限

內地人民銀行上周宣布全面降準1厘，市場預期中央將推出更多刺激經濟措施。景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）表示，今年中國實質GDP將進一步放緩，貨幣政策及財政政策的作用亦受到不同限制。

中國經濟難復往年增速

根據景順預測，今年中國GDP增長將減慢至6.3%，通脹亦跌至1.4%。祈連活表示，隨着中國經濟總量追貼發達經濟體，加上內地工資水平提升、人民幣升值等，內地未來將難以維持過往的高速增長。此外，內地經常帳盈餘不斷縮減、資金流入情況逆轉等，亦制約了降準、減息等措施的效用。

祈連活指出，中央要支持經濟表現，必須從減稅降費着手，紓緩個人稅務負擔。惟他坦言，減稅措施亦有局限，包括政府財政狀況將急速轉差，間接拖低國企支出，具體效果有待觀察。

景順首席經濟師祈連活指出，內地經常帳盈餘縮減、資金流向逆轉等，制約了降準、減息等措施的效用。（文顥宗攝）

料美國經濟續擴張2.6%

至於美國經濟方面，祈連活認為今年該國經濟增速將達2.6%，創有史以來最長擴張周期，聯儲局將於年內加息兩次。他表示，中美貿易戰雖然令企業成本上升，但由於消費需求維持強勁，並不足以導致美國經濟衰退。

美國經濟衰退短期風險有限

早前美國國債孳息曲線初現倒掛迹象，令市場擔憂美國經濟放緩風險升溫。祈連活反駁指，兩者並無直接關係，而過往亦多次出現曲線倒掛，卻無出現經濟衰退的情況，例子包括1966年及1998年。他認為，除非聯儲局加息及縮表步伐過快，令資金環境過度收緊，否則美國短期內步入衰退的風險有限。