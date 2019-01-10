馬斯克向李克強介紹　Tesla上海工廠「先進到擁有生命一樣」

中國國務院總理李克強今日接見Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），談到該公司的上海新工廠和產品。馬斯克介紹，上海的新工廠將會是世界最先進工廠之一，形容就像「擁有生命一樣」。

Tesla上海工廠已經動工，是中國新能源車領域首個外商獨資項目，亦是上海最大外資製造業投資，年產能可達50萬輛電動車。

馬斯克讚中國效率令人印象深刻

今次是李克強2019年首次外事活動，會面地點在中南海紫光閣。馬斯克介紹時稱，中國的發展速度和辦事效率令人印象深刻，很難想象能在如此短時間內完成開設汽車工廠的全部程序。又表示Tesla希望上海工廠成為世界上最先進的工廠之一。

中國國務院總理李克強（右）今日接見Tesla創辦人馬斯克（左），會後參觀了Tesla多部電動車。（中國政府網）

滬工廠每項操作 均可與數據庫互動

李克強詢問：「你所說的『最先進』含義，是指工廠生產線，還是汽車本身？」馬斯克回應指兩者均是。

他解釋，上海工廠將透過智能系統，任何操作都能與中央數據庫互動，就像「擁有生命一樣」。而該工廠生產的新能源車，在續航里程、功率成本、軟件升級等若干指標方面，均達到世界最先進水平。

李克強查詢 汽車軟件是否自主研發

馬斯克又向李克強展示3款Tesla電動車，而李克強亦向馬斯克查詢一連串問題，包括「電池安裝在哪裡？佔車重多大比例？能否進一步降低？汽車軟件是否自主研發，與製造工廠可以在線連接嗎？」

此外，李克強還建議，由於中國城市泊車空間普遍緊湊，自動打開門的車款所佔空間需要改進。