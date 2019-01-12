韓國近半企業新春不發獎金　財政部首次表態憂慮半導體行業

韓國兩大巨企三星及LG，最近均公布令人失望甚至驚嚇的業績。當地有調查顯示，有近一半受訪企業稱，今年新春不會發放獎金。

韓國政府大增最低工資水平，希望人工上升帶動消費，從而推動經濟增長。但措施即時效果，是企業重新審視經營方針，收緊人力資源政策。

部份企業發放禮品代替獎金

求職網站Saramin發表一項調查，有452間（52.9%）企業表示會發放新春獎金，亦有403間（47.1%）表示沒有計劃發獎金。不發放金的理由可以多選，32.8%企業表示會發放禮品，29.3%表示財政狀況不允許，26.6%表示公司沒有這項規定，22.15%表示公司業績不佳，另有12.2%表示去年沒有完成業務目標。

Saramin指出，多達63.6%企業因為經營困難以無法發放獎金，而部份企業選擇送禮品，也是為了減輕企業負擔。

韓國幾間巨企都擁有半導體或相關業務，SK Hynix就是其中之一。（路透社）

政府稱投資和就業形勢不振

而韓國企劃財政部亦發表《最近經濟動向》綠皮書，表示雖然出口和消費保持良好趨勢，但投資和就業形勢不振，中美貿易摩擦不確定因素仍然存在，半導體行業發展前景難料。

《韓聯社》指出，這是韓國政府首次對特定行業表示憂慮。

2018年12月，韓國出口額按年減少1.2%，折扣店銷售額按年減少3.6%。不過乘用車國內銷量按年增加3.3%，百貨店銷售額增長0.5%，國內信用卡刷額金額增長7.1%。

同月韓國就業人口增長3.4萬人。