私人銀行投資主管稱　現在擔心中國經濟多過美國

中美貿易摩擦再現曙光，但兩國的經濟增長均有放緩跡象。有私人銀行投資主管稱，目前擔心中國經濟長放緩，多過美國增長減慢。

列支敦士登私人銀行VP Bank的投資方案主管Felix Brill，接受《CNBC》訪問時，談到中美貿易摩擦以及兩國的經濟情況。

談判期間 市場波動性會放大

他表示，投資者應該要留意，在兩國談判期間，市場的波動性會進一步放大。

目前中美雙方會有90天「停火」，雙方正在這段時間談判。不過Felix Brill認為時間遠遠不夠，因為有一些棘手問題要時間解決。

他估計，近期的市場情況會跟據談判進展而大起大落，市場會大幅「搖擺」。

中國經濟放緩 或波及其他國家

他提到中美兩國的經濟時，稱：「在這一刻，中國的經濟較美國經濟更值得擔憂。」

Felix Brill指出，中國經濟已經有很清晰的放緩訊號，而中國經濟放緩，有可能拖累其他國家，因為中國的經濟模式，將會由出口導向轉為更加由消費驅動。因此，中美貿易摩擦對於北京來說，只是加添「一點」困難。

未來幾周事態發展 十分影響股市

雖然中國經濟短期放緩，但Felix Brill仍然較為樂觀。他預計中國政府會再次出手，增加更多措施去刺激經濟增長。

至於股市，Felix Brill稱自己保持「中性」立場，指出今年初股市下跌修正了部份估值偏差，但目前仍要面對多項不利因素，包括美國政府繼續停擺等，未來幾周事件會十分影響市場發展。