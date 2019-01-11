銀行公會禤惠儀料美國下半年加息1至2次　本港銀行或跟隨

美國聯儲局去年四度加息，惟本港銀行僅曾於9月跟隨調高最優惠利率（P）。新任銀行公會主席、渣打香港區行政總裁禤惠儀預料，美國或於今年下半年加息1至2次，屆時本港息口有機會跟隨上升。

料港元匯價窄幅上落

輪任為今年公會主席的禤惠儀指出，美國利率正常化步伐持續，估計聯儲局將於下半年加息1至2次，影響或會傳導至港元拆息，香港銀行或將視乎資金環境及銀行體系總結餘水平，考慮跟隨調高息率。對於近日港元匯價轉弱，她認為隨着港美息差收窄，套息交易已顯着減少，估計港元將維持窄幅上落，而現時本港約760億元的銀行體系總結餘亦屬穩定健康。

雖然近日中美貿易矛盾有降溫迹象，惟禤惠儀認為，今年環球經濟環境仍充斥不確定性，預料本港及內地經濟將出現「先弱後穩」的走向，本港全年經濟增長將達2.7%，中國經濟則將增長6%至6.4%。她強調，目前本港中小企貸款質素未有轉差迹象，銀行公會亦將積極研究加強支援中小企，預料今年銀行業貸款增長將維持低單位數，與去年大致相若。

禤惠儀透露，銀行公會已成立粵港澳大灣區促進小組，期望加強會方與內地單位及持份者的交流，協助業界拓展區內業務，相信隨着內地擴大開放，香港將更能發揮「超級聯繫人」的角色。此外，信貸資訊機構環聯早前出現安全漏洞，禤惠儀回應時指，會方正研究設立新的信貸資料機構，對此亦持開放態度，惟現時首要任務是確保環聯完成補救工作。