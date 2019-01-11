【多圖】全港首間鑽石藝術博物館開幕　沈運龍冀港人關注本土品牌

鑽石不僅可打造為珠寶首飾，亦可變成價值不菲的藝術品。有「中東王子」之稱、古珀行珠寶公司總裁沈運龍，在香港開設首間「鑽石珠寶藝術博物館」，展示7項被列入健力士世界紀錄的鑽石收藏品及其他展品，包括鑽石結他、鑽石高爾夫球桿及鑽石比堅尼（Bikini）等等。

從事珠寶行業需不斷創新

沈運龍早年創立珠寶品牌「冠玲瓏」，成為首個香港品牌進駐瑞士巴塞爾珠寶鐘錶展。他認為，從事珠寶行業不可一成不變，鑽石並非只能設計作女士配飾，更需要不斷創新，將鑽石融入生活之中，例如公司設計出鑽石手機保護殻、鑽石太陽眼鏡等。

他期望，鑽石藝術博物館可以令香港人關注本地品牌，亦可吸引各地遊客前來遊覽及購買香港珠寶首飾，他預料不少商務客戶會來參觀，門票定價為200元。

沈運龍最鐘情於被列入健力士世界紀錄「最有價值結他」，估值約200萬美元。（吳鍾坤攝）

打造鑽石藝術品 提高國際知名度

博物館的多項展品中，沈運龍最鐘情於被列入健力士世界紀錄「最有價值結他」、用400卡鑽石及1.6公斤黃金鑲嵌打造而成的鑽石吉他，估值約200萬美元。該結他曾在2015年由已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）兄長Jermaine Jackson於英國大型音樂節BBC Proms中演奏。

他表示，2015年時開始打造第一把鑽石結他，皆因希望藉香港品牌在國際間闖出知名度。期後，集團不斷設計更多鑽石藝術品，現時正爭取兩項藝術品，金鑽馬桶及鑽石太陽眼鏡亦可被列入健力士世界紀錄，又透露設於杜拜的9,000平方呎博物館將在數日內開幕。