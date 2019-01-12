鮑威爾鷹派立場由來已久　2013年已建議聯儲局減買債及縮表

聯儲局主席鮑威爾一向予人的印象，就是對處理息口及聯儲局資產負債表上，抱持較強硬立場。不過原來其立場，多年來並無太大變化。聯儲局公布2013年公開市場委員會（FOMC）會議文本顯示，1年前才加入聯儲局成理事的鮑威爾，已建議當局在2013年底前「盡快結束」買債計劃，並在當年9月要求聯儲局縮表。

會議文件指出鮑威爾在2012年，有份投票贊成當局進行第三輪量化寬鬆計劃，可是在2013年初時立場已有變化，與部份局內理事指出應在該年底前，「盡早結束」買債計劃，又聲稱憂心當局每月850億美元的買債行動，或會變相鼓勵投資者承擔過多風險，導致經濟不穩。

聯儲局時任主席伯南克，在2013年5月舉行的國會聽證會指出，當局有意織減買債規模，結果引起全球金融市場波動（視覺中國）

伯南克言論引發投資者「退市恐慌」

鮑威爾在同年舉行的多次FOMC會議上，繼續展露其較鷹派立場。在5月1日舉行的會議上，他指出若在6月舉行的會議前，美國經濟續有改善，便會在該次會議上力爭當局減少買債，又指出減少買債並非難以控制的事宜，亦相信行動不會對市場帶來衝擊。

伯南克在5月22日出席會聽證會時，提出有意結束買債計劃，結果激發投資者產生「退市恐慌」，美國國債孳息率上揚之餘，新興市場亦爆發資金外流。其後有聯儲局內官員認為局方對外溝通方式「糟糕」，可是鮑威爾則認為對外溝通方式可控，不會引致市場大波動。

美國聯儲局於2014年10月正式停止從市場買入買債，買債計劃結束。（視覺中國）

同年10月，鮑威爾傾向當局先削減買入國債規模，其後再削減買入按揭抵押證券（MBS）規模，因為他希望可為當地樓市帶來支持。不過聯儲局在2013年底時，宣布會一併削減買入國債及按揭抵押證券的規模。

鮑威爾早於2013年已表明心跡，建議當局減少買債，至2013年底時當局才採取行動，主要是顧及市場反應，及避免市場出現動盪。不過聯儲局最終在2014年10月才正式結束買債計劃。