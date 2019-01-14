陳茂波表示　政府目前無意改變樓市辣招

財政司司長陳茂波接受《彭博電視》訪問時表示，香港政府樂意看到房地產市場調整，政府不必為樓市提供任何支持。港府沒有任何計劃「減辣」，目前的「辣招」是針對特定市場行為，港府沒有計劃改變。

他表示，之前的講話只是回應部份社會意見，政府會持續注視市場，但目前沒有任何放寬的需要。

貿易戰、美息等因素 均影響今年全球經濟

2018年全球經濟增長放緩，陳茂波表示，到了2019年，經濟仍然一些不穩定因素，不單止有中美貿易摩擦的直接影響，而且還會影響全球貿易、投資甚至金融市場。而美國息率走勢亦會影響全球經濟，地緣政治衝突亦有影響。

陳表示，中美如果達成協議，當然要看看協議內容才能評論，但就算有協議亦有不同影響，政府要很小心審視。在貿易上，投資、金融市場甚至金融穩定方面，香港都會面對很大挑戰。

陳茂波表示，香港2019年經濟增長將會放緩，財政預算案要支持營商、保障就業，以及令經濟穩定。（資料圖片）

今年財政預算案 要支持營商保就業

中國不少評論都將2019年經濟增長預測，從大約6.5%下調至6至6.5%。陳茂波表示，香港2019年經濟增長亦會放緩，但程度就要視乎之後的形勢發展。

陳茂波表示，政府正為下一份財政預算案進行諮詢，目前較重要的是支持營商、保障就業，令經濟穩定，所有政策都是預備在經濟增長放緩時，為港人提供緩衝。