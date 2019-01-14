【亞洲金融論壇】英國脫歐協議明表決　法央行籲為最壞情況做準備

英國脫歐「大限將至」，國會將於周二（15日）表決脫歐協議草案，惟外界預料草案通過機會微乎其微，英國或將面臨「硬脫歐」。法國中央銀行第一副行長Denis Beau出席亞洲金融論壇時表示，目前全球經濟擴張速度減慢，但距離進入衰退有一定距離，相信金融體系亦較往日更穩健。

Denis Beau表示，會密切留意英國脫歐事態發展，雖然英國出現反對聲音，但希望英國最終能在協議下脫歐，呼籲金融機構為最壞情況做好準備。德意志聯邦銀行執行委員會委員Buckhard Balz也表示，英國脫歐帶來不確定性，目前不知道最終結果如何，但市場參與者必須做好準備，應對不同風險，而德國已在準備部分工作。

Denis Beau（左二）表示，期望英國最終在有協議的情況下完成脫歐程序。（陳嘉碧攝）

他又指，現時國際貿易糾紛、英國脫歐等，導致市場分化，自由貿易受壓，應持續加強金融體系穩定性。

不需要擔心歐元區表現

問及歐元區經濟表現，Buckhard Balz認為歐洲經濟增長速度放緩，但並無收縮，經濟仍在擴張之中。他相信歐元區經濟比較成熟，即使金融行業面臨挑戰，但已為危機做好防禦和準備。

他又坦言，現時以銀行為中心的金融模式受到挑戰，需要更多中介機構的安排，但考慮到歐洲的金融一體化和穩定性、銀行聯盟發展持續等，不需過份擔憂歐元區的情況。