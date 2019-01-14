【亞洲金融論壇】財政部前副部長朱光耀稱　中美應以溝通化解摩擦

中美兩國正就貿易問題進行談判。中國財政部前副部長朱光耀，在香港出席亞洲金融論壇時表示，中美作為全球兩大經濟體，應以平等坦誠的對話，通過溝通去解決問題，對兩國甚至全球經濟都有正面影響。

中國有足夠政策空間處理債務問題

至於市場擔心中國債務問題。朱光耀表示，中國在供給側結構性改革政策下，在去槓桿方面取得一定的成績。惟面對外部環境轉變，人民銀行目前以「穩槓桿」為重點。

他強調，中國政府債務水平，比其他發達國家為低，因此有足夠政策空間去處理問題，包括早前人大通過提早發行1.9萬億元人民幣的地方債，重申會以市場化及按法律去處理問題。

4大不確定性因素影響中國經濟

另外，他提到中國正面臨複雜嚴峻的外部環境，經濟有下行壓力，更指出今年將面對4個方面的不確定性，因此須堅持穩中求進的總基調，通過供給側結構性改革，將經濟帶向中高端發展。

他指，全球供應鏈整體布局的不確定性，在美國總統特朗普「美國第一」的口號下，製造業回歸美國，這種政策導向雖然難以達成，但會對供應鏈穩定產生直接影響，動搖企業信心。

冀WTO仲裁機制持續運作

其次全球規則的不確定性。他預料，今年底世貿組織（WTO）只淨下兩名法官，仲裁機制難以運作。雖然早前各國已決定改革WTO，但認為當中的關鍵，仍是要確保仲裁機制持續運作。

另外英國無論有沒有「脫歐」協議，歐洲及英國經濟，短時間內都要受負面影響。他希望雙方可通過協商處理問題，以維持經濟穩定。

朱光耀又指出，美國利率政策走勢的不確定性，不僅影響美國，亦直接影響世界，特別是新興市場國家的資本外流及貨幣穩定。

中投副董事長兼總經理屠光紹指出，以投資者「站着輸錢」，來展示出去年投資市場的波動情況。（許世豪攝）

中國投資副董事長、總經理屠光紹笑言，2017年的投資者「躺住賺錢」，但2018年，受環球局勢的影響，令投資者「站着輸錢」。