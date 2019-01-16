波音夥拍多間日本企業　研發新一代電動飛機

繼電動車之後，再有交通工具要從燃油改為電動。波音（Boeing）與日本企業合作，研究電動飛機，如能成事，新的一代飛機再也不需要使用燃油引擎。

目前使用燃油 燃料消耗量較大

目前的飛機引擎主要是螺旋槳和渦輪引擎，都要用到航空燃油，而後者更是「燃油殺手」，耗油量較大。

如果將飛機引擎變成電動，就要完全改變現時引擎的動力設計，飛機儲存能源的方法也要改變，甚至機身重量也要從新考慮。

波音與日本企業合作，研發電動飛機，若成事未來飛機從材料到引擎，可能要重新設計。（路透社）

研發電池、引擎以及機身材料

《日本經濟新聞》報道，波音將會在電動化、材料開發以及生產自動化三方面，與多間日本企業合作。

波音將與GS Yuasa合作研發電動飛機的電池，與SINFONIA TECHNOLOGY和多摩川精機研發小型引擎，與九州大學和產業技術綜合研究所，在超導引擎方面合作。

飛機各工序 研究自動化生產

使用電動引擎亦要減輕飛機重量，波音將與東麗合作研發新一代飛機用材料。

而自動化生產方面，波音將與三菱重工、川崎重工和SUBARU合作，在各個工序研究自動生產飛機。

今次波音與日本企業大範圍合作，得到日本經濟產業省的支持。