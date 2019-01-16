富蘭克林鄧普頓警告脫歐風險難料　投資者需做好部署

英國首相文翠珊（Theresa May）提出的脫歐協議遭國會大比數否決。富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝說，目前難以估計脫歐風險，三個可能性（硬脫歐、拉長脫歐談判期、不脫歐）都有機會發生，故投資者需要做好投資部署，若英國硬脫歐，將影響英國和歐洲經濟，令市場波動更大。

鄧普頓環球股票團隊基金經理卓兆源認為，在市況不明朗下，可考慮配置歐洲股票，特別是作為跨國企業的歐洲公司，因這類股票對宏觀風險並不太敏感，加上歐洲股票盈利正處於30年低位，估值吸引。

料聯儲局今年加息一次

周文輝認為，現時市場目前不穩定因素較多，環球資金流動性減慢，預計聯儲局今年將加一次息，而英國脫歐導致市況複雜，港股今年很大機會有大波幅。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票基金經理莫家良（左一）表示，中國政府不搞「大水漫灌」式經濟刺激措施是好事。左起莫家良、鄧普頓環球股票團隊基金經理卓兆源、富蘭克林鄧普頓亞太區全球金融機構總監陳雪心、富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝。（鄺月婷攝）

人民幣續貶 但不影響投資氣氛

他又指，中美貿易戰是沒有贏家，中美兩國的經濟增長均減慢，也令生產供應鏈移向東南亞國家，對這些國家來說是機會，建議投資者可留意東南亞股票。他預計人民幣將繼續貶值，但不會影響投資回報氣氛。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票基金經理莫家良覺得，中國政府不搞「大水漫灌」式經濟刺激措施是好事，對市場有正面作用，偏好電子商貿、科網類、遊戲類、社交媒體類、消費品類股票。