網上旅遊工具使用調查　中國竟然輸給印度　日本更幾乎包尾

去旅行，搭車又搭船，少不免會使用網上工具查班次，以及預約酒店等服務。有網站就做了一項調查，發現近年網絡服務發展得很快的中國，竟然不是最多使用旅行手機App的地區，反而智能手機未完全普及的印度才是。

印度旅客用最多App 印尼其次、中國第4

英國旅遊預約平台Travelport發布最新調查，訪問了1.6萬名來自25個國家的旅客，詢問他們使用旅行相關App的的情況。結果發現，印度旅客連續兩年成為使用最多旅行App的國家，其次為印尼、巴西、中國和尼日利亞。

印度有10億手機用戶，其中當中約6.5億戶是使用智能手機，而有能力出國旅行的印度人就更富有，亦更多機會使用旅行App。（路透社）

德國用得最少旅行App 香港排第15位

反而經濟較發達的德國，使用旅行App的數量最少，日本則排在第24位，即僅僅用得多過德國。香港則排在第15位，低於韓國但高於美國，不過不失。

加拿大和德國 逾半旅客未用過手機App預約

不少來自發達國家的旅客，原來從未使用過手機App來預約行程和結算。比率最高的是加拿大和德國，均高達51%，而日本亦有38%。最少的是中國，只有3%，原因是中國早年已經發展出不少網上預訂機票、酒店的平台，人們很容易透過智能手機預約及付款。

調查中，使用較多旅行App的人都是來自發展中國家，歐美及日本等已發展國家的旅客，都較少使用旅行App。（路透社）

平均使用10至12個App 最希望可預約機票

全球來說，各地旅客在旅行時平均使用10至12個手機App。在休閒旅行時，有68%受訪者希望手機App可以搜索和預約機票，有67%人希望App可以讓旅程一目了然。而在商務旅行之中，有68%用戶希望可以用手機App預約酒店和租車。

《日本經濟新聞》認為，當地人較少使用旅行App，可能是因為當地旅行社門市較多，亦有很多顧客喜歡用電話預約。