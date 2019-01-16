英國脫歐投票遭否決　專家警告不要趁亂買英鎊

英國脫歐投票在國會否決，可能吸引部份投資者趁亂買入英鎊。不過有專家就警告，目前太多不確定性，投資者不宜入市。

英鎊在脫歐投票不通過之後急跌，低見1.2825，但之後很快回升。事情近日會再有發展，投資者可能會再看看時機，趁下跌急跌再入市。

脫歐下一步有太多可能 現階段宜謹慎

不過加拿大帝國商業銀行策略師Patrick Bennett，接受《CNBC》訪問時指出：「我們認為有很多不確定性風險。雖然投票否決『刪除』了其中一項，但現時仍有很多其他因素。」

就算是脫歐，下一步亦是未知之數：「如果你看看現在的情況，有可能舉行不信任動議，有可能出現另一次公投，甚至會提前大選。這些東西都不讓你對英國經濟或英鎊提得起興趣，所以我們認為，謹慎仍然是最佳的選擇。」

英國脫歐無論是如何發展，市場都可能有較大波動，但專家認為不要輕舉妄動買賣英鎊。（路透社）

瑞銀：沒有清晰訊號之前 不要妄下定論

瑞銀全球資產管理亦在脫歐投票之後發表報告，表示英鎊相關資產「應該保持在基準水平，直至有更多清晰訊號。」

該行的經濟師Dean Turner在報告中提到：「現階段我們不建議為英鎊及英國資產設下『定向觀點』。」

花旗私人銀行全球投資主管David Bailin則在投票前向客戶建議不要投資英鎊，表示如果事情未明朗，很難估計英鎊最終會升還是跌。