調查指六成港人擔心身故後　家庭面對財政困難

花旗公布有關人生保障準備的調查，發現近60%受訪者對自身退休生活、自己突然身故，或身故後家人將遇到的財務困境感到擔憂。處於供養子女階段的受訪者，希望給家人的保障平均高達653萬元，該行建議市民在不同人生階段定期檢視個人資產配置和作出保障準備。

受訪者認為自己不幸過身時，希望能留給至親311萬至653萬元的金錢保障，其中以供養子女的核心家庭為最高，達653萬元。「二人世界」夫婦階段則為329萬元，事業起步階段受訪者希望為家庭留下311萬元金錢保障。

花旗銀行保險業務主管何文俊建議，市民在不同人生階段轉變時，定期檢視個人財政狀況。（區嘉俊攝）

港人偏好非保險形式儲蓄

調查又顯示，受訪者平均投放在人壽保險的比例為6%，保險形式的儲蓄投資亦為6%，遠低於非保險形式的儲蓄比例88%，這些包括定期及活期存款和股票等。

花旗銀行保險業務主管何文俊表示，建議市民在不同人生階段轉變時，例如結婚、買樓、有小孩出世，定期檢視個人財政狀況，是否給予家人足夠保障、資產是否配置在適當地方。

花旗月內夥友邦推出新保險產品

何文俊指，該行持續審視客戶需要而推出新產品，月內將與銀保夥伴友邦（1299）合作推出針對人生不同階段的保障相關類型產品，資料稍後公布。他又透露該行會增加網上銷售的保險產品，去年保險業務增長達30%。