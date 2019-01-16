安永料港府或推更大規模紓困措施　指「派糖」效應不大

會計師事務所安永預料截止今年3月底，財政儲備將推高至1.14萬億元，規模創新高。安永香港及澳門地區主管合伙人陳瑞娟表示，本港經濟增長放緩，預計政府或推更大規模紓困措施，以穩定經濟和紓民困，但該行認為「派糖」帶來的經濟效應不大，港府應推出針對性措施，例如興建醫院和托兒所。

建議資金用來建醫院和托兒所 倡租金扣稅

在樓市方面，該行建議政府讓首置人士購買600萬元或以下的主要居所可獲豁免印花稅；允許租金扣稅，上限為每年10萬元，扣稅年期不多於5年；優化供養父母及祖父母或外祖父母免稅額；減輕個人稅務負擔。

安永人力資源諮詢服務合伙人蔡智輝覺得，若政府允許租金扣稅，每年10萬元上限並不高，他相信租務市場有透明度，業主會以市價租出單位，未必會推高租金水平。

政府不宜見樓市有調整便「減辣」

被問及港府應否為樓市減辣，陳瑞娟說，本港樓市以往有較長升浪，在去年8年開始回落，只屬「大漲小回」，減辣措拖影響深遠，政府不能見到樓市有調整便「減辣」，應長遠審視樓市是否有下行情況。

該行認為，政府繼續推行「辣招」措拖，以及增加房屋供應，將有助壓抑炒風。早前財政司司長陳茂波提及研究放寬按揭成數，該行覺得，在中美貿易摩擦等不穩定因素下，市民的供款負擔情況將影響銀行體系及經濟健全程度，故政府應保留審慎的監管按揭借貸措施。