國資委稱國委改革下一步重點工作　為推進混合及股權多樣化改革

內地國有資本投資運營公司出資的企業，要加大改革或上市力度。國資委秘書長﹑新聞發言人彭華崗於國家新聞辦公室發布會上指出，現時國有資本投資運營公司試點，在央企已有21家，其中19家為投資試點，兩家為運營公司試點。他指出國有資本投資運營公司的企業，要加大混合所有制改革，及加大上市力度，以實現國有資本公司，以股東來管理所投資企業，成為獨立的市場主體。

他又指出下一步國資改革的重點工作，為積極推進混改及股權多樣化改革。對於主業處於競爭領域的商業類企業，要加大混改力度，擴大重點領域混改試點，進一步探索央企在集團層面達到股權多元化。他表示要推進東北地區綜合改革試點，努力發揮國企改革在東北振興中的龍頭作用。

稱要完成10項改革試點

彭華崗在國新辦發布會上指出，要加快推進國資監管機構職能轉變，加快改組﹑組建國有資本投資經營公司，建立授權調整機制，推動組織架構﹑管控模式改革，同時深入推進綜合性改革，將前期各項改革試點積累形成的經驗綜合推廣，做好10項改革試點。

此外彭華崗又表示，去年央企累計實現營業收入為29.1萬億元（人民幣‧下同），按年增長10.1%，實現利潤總額為1.7萬億元，為歷來新高，按年升16.7%。實現淨利潤為1.2萬億元，升15.7%；股東應佔溢利為6,100億元，升17.6%。