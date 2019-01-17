安盛投資管理料今年中國經濟增長降至6.1%

中國經濟下行壓力加大，安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠預計，在中美貿易戰影響下，中國出口量會受挫，連帶影響市場的投資意欲及中國經濟，預計今年中國經濟增長由去年的6.5%左右，降至6.1%。

預計農曆新年後 內地將有失業潮

姚遠說不少內地廠商因中美貿易戰令訂單數量減少，將會關廠和裁員，在農曆新年過後，將會有一波失業潮。故他預料中國將在今年第二季推出更多刺激經濟政策。

不過，是次政策會以刺激內需、消費和穩就業為重點，因為過去的「大水漫灌」式刺激政策，令槓桿率及債務增加，而透過房地產和基建投資來提振經濟，亦是治標不治本，因此今年經濟增長重點將轉為重質不重量。他指政策效果將在今年下半年顯現，有助中國經濟趨勢由下滑轉為平穩。

安盛投資管理亞洲固定收益投資總監萬靖思（左）表示，投資者信缺乏政府政策支持的行業，投資信心會相對較低。中為安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠，右為泛靈頓亞洲投資總監馬霆亨。 （鄺月婷攝）

料人行將力保人民幣免破7算

在人民幣匯率方面，姚遠認為中美貿易戰、中國經濟增長放緩、聯儲局加息等因素，令人民幣持續受壓，但預期人行將會在短期內推出措施，以免人民幣跌破7算關口。若中美談判有突破性進展，將使人民幣兌美元有上升空間。他覺得長遠來說，人行應讓人民幣自由浮動，讓市場決定其匯率。