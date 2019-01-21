【奢侈品調查】內地人續增加消費　香港仍是首選境外「爆買地」

2019年剛開始，中國政府就多番表示要撑消費。有調查就表示，中國奢侈品市場未受經濟增速放緩影響，不少消費者仍計劃2019年增加奢侈品消費。

去年內地人均奢侈品消費24萬人幣 港人為17.6萬港元

羅德公關與精確市場研究中心發表《2019年中國奢華品報告》，46%中國內地消費者以及32%香港消費者，2019年仍會增加奢侈品開支。去年內地受訪消費者人均在奢侈品花費近24萬元人民幣，而香港則17.6萬港元。

內地客在購買奢侈品時，仍以香港為首選目的地，而內地受訪消費者去年人均在奢侈品花費近24萬元人民幣。（資料圖片）

港千禧一代綜合消費能力最高 單項產品不及中年人

報告顯示，26至36歲的「千禧一代」仍是中港兩地綜合消費最高的一群。但「買得雜」、「買得多」不代表「買得貴」，以單項商品來計算，內地21至25歲的「Z世代」與香港46歲以上的人群，明顯有較高消費能力，在不少產品花費之中排名第一。

報告顯示，日本是香港人出境旅遊及購物的首選地點，而香港則是內地客購物和旅遊的首選。中國消費者認為，選購奢侈品最重要的是在內地的知名度，以及產品的品質，而香港人則最看重價格。

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