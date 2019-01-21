【奢侈品調查】超過7成內地人甚麼都放心上網買　某樣商品除外

內地盛行網購，有智能手機或電腦，就能足不出戶購買大部份用品。有報告指，大多數中國受訪者都樂意在網上購買所有產品，但有一種商品除外。

網購奢侈品 內地人較港人放心

羅德公關與精確市場研究中心發表《2019中國奢華品報告》，其中一部份分析了中港兩的網購情況。報告示，兩地網購奢侈品的受訪者比例正在上升，中國內地達到84%，香港亦達到71%，26至36歲的「千禧一代」最常上網購物。

不少內地人已經養成在各大電商平台購物的習慣，由珠寶到化妝品，都放心在網上購買。（中新社）

珠寶手袋樣樣網上購 化妝品尤甚

調查細列各類奢侈品在網上或店舖選購的比例。雖然內地網購普遍，但各類產品最少有76%受訪者認為，店舖是放心買的渠道。

而中國客亦頗放心在網上購買奢侈品，調查指無論珠寶、服裝、手袋還是電子產品，都有超過70%人認為可以放心在網上購買。而最放心的是化妝品，比例高達80%。

僅57%內地人放心上網選購汽車

可是，汽車的網上放心比例特別低，只有57%。相對之下，在店內選購汽車的信心比例就高達80%。

此外，調查亦顯示，內地消費者喜歡在京東、天貓等綜合網購平台上購買奢侈品，而香港消費者則首選到品牌的官方網站購買。

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