【奢侈品調查】中港兩地旅行都愛購物　香港人「最緊要就手」

全球旅客到海外旅行，都喜歡購買物品，不過中港旅客特別喜歡「爆買」。羅德公關與精確市場研究中心發表《2019年中國奢華品報告》，顯示香港人愛購物之餘，原來「就緊要就手」。

港受訪者去年平均旅行3.3次

報告顯示，內地消費者2018年平境外旅行2.8次，香港消費者更瘋狂，平均達3.3次，亦即是幾乎每季去一次旅行。

中港兩地旅客，外遊的最主要目的都是購物，有61%內地人認為購物是重要因素，香港人則為51%。

不過，其他重要因素就看到中港大不同。內地人有61%認為文化及歷史是旅行重要因素，緊隨其後的是家庭活動，亦有48%。

香港人經常去旅行，購物方便的日本當然是首選地點。（資料圖片）

港人最愛日本 內地人最愛香港

可是香港人遊行較重視交通方便，有51%人認為是重要因素，與購物並列，可見香港人愛購物，較着重方便購物的目的地。

日本就是東亞區內最方便購物的旅遊地區，自然是香港人境外旅遊及購物的首選，而香港則是內地客首選旅遊及購物目的地。

不過也要為香港人平反，其實香港人並非不重視文化、歷史，有45%人認為文化歷史是旅行的重要因素，比起購物僅僅低6個百分點。

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