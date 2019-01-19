日本初創企業奇招請人　VR面試、抖音、聚餐樣樣有

初創企業一般知名度不高，在勞動市場面對大企業同場招聘，一般來說會較「蝕底」。日本一些初創企業就各出奇謀，甚至有公司利用抖音的國際版軟件TikTok，希望在「公司海」之中突圍而出。

內部推薦命中率高 有公司每月開酒會

《日本經濟新聞》介紹，多間初創公司都有特別的招聘方法。最為「正常」的是二手物品交易平台Mercari，正鼓勵員工「內部推薦」熟人入公司。公司會進行「招聘聚餐」，由公司付費請客。

這種「招聘聚餐」的「命中率」頗高，在新請員工當中有6成都是經這個渠道入職。

而卡片管理公司Sansan更將「招聘聚餐」再進化，公司每個月舉辦內部酒會，讓員工帶同對公司有興趣的朋友上來參加。

日本二手物品交易平台Mercari會進行「招聘聚餐」，由員工帶有興趣的朋友會面，「命中率」頗高。（路透社）

社交網站發布訊息本小利大 易針對特定背景

但如果要請更多外人，就不能單單依靠員工人脈。社交媒體是良好的招聘廣告渠道，每當系統開發公司Fenrir宣布招聘，公司內的工程師就會在社交網站發布開去，希望「本小利大」接觸到其他有工程師背景的人。

而市場營銷公司mannake完全不透過中介服務，而是在社長柴田雄平的Facebook來招聘工程師。

運用科技介紹公司兼招聘 一舉兩得

初創公司離不開科技，向企業提供健康支援的iCARE，就在日本流行的TikTok上，製作了介紹員工等短片，最終有6人應徵，聘用了1人。

而虛擬實境（VR）產品開發商cluster，更在初次面試階段已經用到VR設備，既能介紹公司運作，亦能讓求職者即時體驗公司產品，一舉兩得。

社交媒體發放招聘訊息成本較低，亦較易找到特定人才。（路透社）

勞動力緊張 不「出位」難與大企業搶人

日本勞動力市場緊張，人手嚴重短缺。在主流的招聘廣告和中介公司等方法招聘，既要付出大量中介費，亦難以與大企業競爭。

正如iCARE顧問中野雄介所說：「如果不親自發布招聘訊息的話，（該公司）將會被埋沒在眾多企業之中。」