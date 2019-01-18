【溫多娜手記】農曆新年隨時炒起　星展利是封金童玉女又大一歲！

農曆新年臨近，又到咗各大銀行向客仔大派利是封嘅時間。其中星展銀行嘅利是封，唔單止被網民譽為「新年必搶Item」，而且仲有價有市，年年都畀人掟上討論區及拍賣網炒賣！

豬年BB阿星阿展12歲識打扮

利市封咋嘛，有咩好搶？除咗利是封上一對金童玉女阿星、阿展夠晒Cute，原來星展仲會每年幫佢地換樣同買新衫，夠晒新鮮感！話說阿星、阿展喺2007豬年時首次登場時仲係BB，但眨眼間嚟到下一個豬年，佢哋兩個都已經12歲，唔單止大個仔大個女，仲開始識得打扮。

今年囡囡阿星戴咗個金色髮箍，仲穿埋一對星展Logo嘅耳環，而囝囝阿展就特登Gel起個頭向大家拜年！見咗阿星阿展咁多年，究竟佢哋代表啲咩？星展解畫，其實阿星阿展代表亞洲嘅小朋友，象徵亞洲嘅未來咁話。

今年星展利市封繼續以阿星阿展做主角，但兩位小朋友都已經大個咗唔少！

有呢對可愛小朋友加持，難怪星展利是封每年農曆新年都「爭崩頭」，舊年亦有唔少人擺上網賣，每包8封開價由20蚊至30蚊不等。但唔知係咪為咗打壓炒風，星展今年決定公開派利是封，無論係咪客仔，都可以上佢哋Facebook專頁玩遊戲，只要答一條簡單問題，就可以贏到新一年嘅利是封，仲有得抽獎添。

不過小編試玩後，發現原來第一輪利是封已經火速派晒，如果想搶先一睹阿星阿展嘅風采，就要留意下周一（21日）開始嘅第二輪遊戲啦！