李克強：通過創新及完善宏觀調控　保持經濟合理區間運行

中共中央政治局常委﹑國務院總理李克強主持召開座談會，聽取各民主黨派中央﹑全國工商聯負責人及無黨派人士代表對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。

而中共中央政治局常委﹑國務院副總理韓正出席。

李克強於發言中指出，去年以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，全國上下積極應對國內外複雜形勢及嚴峻挑戰，較好完成全年經濟社會發展主要目標任務，同時與會人員就做好今年政府工作提出意見及建議。

稱會為小微企實質減負

民革中央主席萬鄂湘對做大做強國內市場﹑擴大對外開放提了建議。民盟中央主席丁仲禮圍繞防範債務風險﹑提高社保系統質素等談了看法。民建中央主席郝明金提出要積極穩推進新舊動能轉換﹑構建長江經濟帶多元化補償機制。致公黨中央主席萬鋼就創新及完善宏觀調控﹑優化營商環境等提了建議。無黨派人士代表呂建提出要推動科技評價體系改革﹑降低企業經營成本。

李克強對各人提出的建議，及對政府工作的關心及支持作出感謝，又指出意見對修改好報告﹑做好政府工作均有幫助。他又指出今年中國發展面臨的困難挑戰更嚴峻，但會堅持穩中求進﹑繼續實施積極的財政政策，及穩健的貨幣政策。並明言積累了不搞「大水漫灌」的經驗，可以通過創新及完善宏觀調控，在轉變發展方式中保持經濟運行在合理區間。

李克強又指出，會以多措並舉方式為企業，特別是小微企業實質性減負，又指出會注重保障基本民生，逐步解決民生難點，釋放內需潛力。