星展料中美談判中方將有較多讓步　恒指下半年表現反覆

星展銀行（香港）經濟師謝家曦表示，中美貿易戰打擊本港進出口貿易，加上人民幣貶值和環球股市表現轉差，預計去年第四季本港經濟增長為2.1%至2.2%。該行預計去年全年香港經濟增長為3.3%，今年則回落至2.5%。

兩國深層次矛盾未解 明年全球經濟轉差

謝家曦指，3月中美的貿易戰談判，有助帶動恒指有上升空間，將在27000點升少許，但未必能升至30000點。不過，他預計中方將作出較多讓步，將不利內地企業的盈利，而內地企業佔港股比重約六成，將導致恒指下半年表現反覆。

他稱雖然中美貿易戰或有進展，惟兩國未解決深層次矛盾，未來貿易戰將進入白熱化階段，預計2020年整體環球經濟將轉差，本港亦難獨善其身。

星展銀行（香港）經濟師謝家曦（右）分析，貿易戰將進入白熱化階段，預計2020年整體環球經濟將轉差。左為星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮。（鄺月婷攝）

料本港今年樓價最多跌15%

謝家曦預計美聯儲加息步伐減慢，今年將加息最多兩次，本港或跟加一次，溫和加息進程將有利樓市表現。可是，因中美貿易戰影響廣東省進出口貿易，部分港商在大灣區投資受損，或會出售香港物業套現。

故他預料本港今年樓價跌10%至15%，但因去年樓市升幅大，加上本港資金流動性穩健，樓市風險仍然不高。