香港航運及物流業顧用17萬人　但競爭力正在下降

早前香港碼頭業界組成香港海港聯盟，引來香港航運業競爭力下降的關注，同時也帶來市場壟斷的質疑。近年香港航運業面臨遠至上海、近至深圳的激烈競爭，過往的優勢已經大不如前。

葵涌四大貨櫃碼頭公司，即香港國際貨櫃碼頭、現代貨箱碼頭、中遠─國際貨櫃碼頭（香港），以及亞洲貨櫃碼頭，在1月8日宣布成立香港海港聯盟。

香港付貨人委員會表示，上述四大貨櫃碼頭公司，佔香港集裝箱碼頭業務市佔率超過95%，委員會憂慮業界別無選擇，聯盟可以在客戶和定價方面達成不競爭協議。

香港海港聯盟是否壟斷，現時仍未有定案，但競爭力下降是不爭的事實。

香港2014年仍是世界最強 2017年已跌至第五

據勞氏船級社（Lloyd's）的資料，2004年起香港已從世界最大集裝箱運輸港口，下跌至2017年的全球第五位，業界預期排名還將會進一步下降。

根據上述資料，2017年上海處理了超過4,000萬個標準箱，較香港2,100萬個幾乎多出1倍。

專家認為，香港貨櫃碼頭有進步，但競爭者進步更快，一些十年前有明顯優勢的項目，優勢正在消失。（資料圖片）

來自中國及區內其他碼頭競爭 日趨激烈

現代貨箱碼頭董事總經理Peter Levesque對《CNBC》表示，中國及區內其他碼頭的競爭日趨激烈。

他表示，組成香港海港聯盟是要增強香港貨櫃碼頭的整體競爭力。根據聯盟資料，碼頭及物流業從業員有17.4萬人，佔香港經濟的3.2%。

香港有進步但其他地方更快手 優勢正消失

其實多年來香港航運業發展並非停滯，《CNBC》引述獨立的航運業顧問Jonathan Beard指出，在香港緩慢進步的同時，競爭對手正快速發展。

他指出，10年前香港與深圳相比較有優勢，因為香港擁有更好的設施、服務與航運基建。但他指出這些優勢近年已逐漸消失。

Jonathan Beard表示：「現在貨物經過哪個港口，選擇時更着重價格，因為幾個港口已經可以提供相近的服務質素。競爭力是相對的，香港是有進步，但其他地方的步伐更快。」