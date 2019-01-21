摩根資產管理預料　中國首季放水　大減增值稅兩個百分點

今日中國公布2018年主要經濟數據，而股市隨之而向上。摩根資產管理表示，這是反映投資者憧憬政府有進一步的刺激經濟措施。

摩根資產管理預期，中國將會在第1季公布多項措施，包括下調存款準備金率（降準）2至3個百分點，下調增值稅2個百分點，以及推出支持汽車和家電行業的政策。

下調增值稅 是提振投資者信心重要因素

摩根資產管理環球市場策略師朱超平認為，上述措施之中，增值稅稅率下調是提振投資者信心的最重要因素。而中美貿易關係緩和，亦起到支持經濟的重要作用。

摩根資產管理指出，除了經濟數據，市場還十分關注中國人口結構變化。（中新社）

預計降低小排放車購置稅 刺激銷費

朱超平認為，最新公布的經濟數據反映中國經濟總體動力減弱，工業生產和投資方面的一些詳細數據則有輕微改善。除了經濟活動數據之外，投資者還關注人口增長和出生率跌至低，對中國長期經濟增長潛力構成一定壓力。

近月汽車銷售數據不佳，遇上家庭債務水平高企以及換車潮結束，預計政府會降低小排量乘用車購置稅來刺激汽車消費。

市場關注人口紅利減少 及社會保障壓力

至於投資者關注的人口情況，朱超平認為，人口數據惡化帶來極大擔憂：「即使死亡率亦有所下降，自然增長率仍跌至1961年以來新低的3.81%。這些因素可能不會對資產價格產生即時影響，但內地投資者非常關注人口紅利減少和社會保障體系的壓力。」