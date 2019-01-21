習近平作重要講話﹕提出防控能力　著力防範化解重大風險

省部級主要領導幹部上午在中央黨校舉行專題研討班，國家主席習近平發表重要講話，指出提高防控能力，著力防範化解重大風險，保持經濟持續健康發展，社會大局穩定。

據《新華社》報道，習近平強調面對波譎雲詭的國際形勢﹑複雜敏感的周邊環境﹑艱鉅繁重的改革發展穩定任務，必須始終保持高度警惕，既要高度警惕黑天鵝事件，亦要防範灰犀牛事件。

要穩妥實施樓市長效機制

習近平指出，當前中國經濟形勢總體是好的。各地區各部門平衡好穩增長及防風險的關係，把握好節奏及力度，同時要穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制方案，要加強市場心理分析，做好政策出台對金融市場影響的評估，善於引導預期，亦要加強市場監測，加強監管協調，及時清除隱患。

習近平又提及要解決中小微企融資難﹑融資貴問題，加大援企穩崗力度，落實好就業優先政策。要加大力度妥善處理殭屍企業處置中，啟動難﹑實施難﹑人員安置難等問題，加快推出市場出清，釋放大量沉澱資源。

完善共建「一帶一路」安全保障體系

他亦指出要加快科技安全預警監測體系建設，圍繞人工智能﹑基因編輯﹑醫療診斷﹑自動駕駛﹑無人機﹑服務機器人等領域，加快進相關立法工作。

另外要加強海外利益保這，確保海外重大項目及人員機構安全，要完善共建「一帶一路」安全保障體系，為中國改革發展穩定營造良好外部環境。