包裝食品重量時大時細　英國人賴脫歐影響　三角朱古力：唔關事！

大家買包裝食品甚至廁紙都會遇過這種經歷，同一個價錢有時重一些，有時又輕一些。最近兩年英國脫歐令匯率波動，有人就怪罪於此，不過數據及廠商都表明，其實並無太大關係，不要「賴得就賴」。

稍為降低重量將貨就價 消費者較難覺

香港早幾年有「焗豬扒飯潮文」，認為當豬肉價格便宜，快餐店的焗豬扒飯就會有更大塊豬扒。如果豬肉價格昂貴，豬扒就自然細塊一點，市井智慧都知道，這叫做「將貨就價」。

將貨就價的好處是人們較難察覺，減少消費者反感。但有「眼利」的消費者，卻會記得各種產品的重量，最終發現產品變輕。而在英國，這些消費者將商品「縮水」歸咎於英國脫歐公投之後的匯率波動。

瑞士三角朱古力 已經重用正常重量包裝

英國國家統計局的數據顯示，2015年9月至2017年6月，有206種用於計算通脹的商品包裝「縮水」，而只有79種商品增加份量。

部份人認為，2016年6月脫歐公投是主因，特別是2016年11月，瑞士三角朱古力（Toblerone）縮減包裝，令英國人更為敏感。

不過國家統計局表示，在英國脫歐的敏感期間，其實沒有跡象顯示，出現大量產品包裝縮水的情況。

瑞士三角朱古力廠商亦多次澄清，縮減包裝與脫歐無關。事實上，2018年7月這個著名品牌已經重用以前的包裝和產品重量。

瑞士三角朱古力在2016年11月縮減包裝，令剛剛經歷脫歐公投震撼的英國人大為敏感。（瑞士三角朱古力facebook）

成本考慮加減份量 通脹影響其實很輕微

如果不是脫歐，會是甚麼原因？

其實食品廠商經常轉換包裝大小，尤其是穀物、肉類和糖果，背後當然是原料成本的考慮。雖然近年就連廁紙、尿片和洗潔精重量都改變，但國家統計局指出，其實只是很輕微，佔整體通脹增長僅0.3至0.7%。

消費者忽視其他因素 如因健康要求減份量

而市場「賴得就賴」，將通脹和包裝「縮水」的焦點放在脫歐之上，很可能忽視其他更重要因素。

例如英國健康組織一直要求零食減少卡路里，生產商在2014年同意每款獨立包裝的朱古力條，不能超過250卡路里。生產商如果不希望改變配方，朱古力當然會變得更細條。