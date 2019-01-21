證監會對中國金豐前CEO施加制裁　禁出仕上市公司董事4年

中國金豐（8176）（現已改名為超人智能）的前行政總裁姜惠芬，遭到市場失當行為審裁處施加取消資格令﹑冷淡對待令和終止及停止令。審裁處早前在進行由證監會提起的研訊程序後，裁定姜惠芬干犯了虛假交易罪行。

證監會指出，姜惠芬的友人吳秀容及業務夥件陳國楨，早前已被裁定曾從事市場失當行為，遭審裁處施加對待令和終止令及停止令。

3人被指曾從事虛假交易的市場失當行為

審裁處在2018年8月3日裁定，3人在2009年8月至2010年4月期間，曾從事虛假交易的市場失當行為，原因是3人透過14個證券交易帳戶買賣大量中國金豐股份，以產生中國金豐股份交投活躍，及在價格方面的虛假或具誤導性表象。

審裁處裁定，該項引致上述市場失當行為的計劃，全由姜惠芬主導，其餘2人則在知情情況下，積極協助姜惠芬執行該項構成罪行的計劃。

禁止姜惠芬等人施加冷淡對待令

審裁處針對姜惠芬施加取消資格令，禁止她擔任上市法團董事，或直接或間接關涉或參與上市法團管理，為期4年。同時對姜惠芬﹑吳秀容及陳國楨施加冷淡對待令，禁止他們直接或間接處理任何證券﹑期貨合約或槓桿式外匯交易合約，或該等產品或集體投資計劃的任何權益，分別為期4年﹑3年及2年。3人被施加終止及停止令，禁止他們作出虛假交易，若他們日後再度干犯虛假交易，即屬刑事罪行。

審裁處進一步命令他們支付證監會的法律及調查費用，以及政府及審裁處招致的費用。