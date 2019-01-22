蘋果新iPhone銷售6S以來最差　報告指零售商庫存堆積

蘋果iPhone XR、iPhone XS以及iPhone XS Max去年底「高貴」面世，價格之高影響銷售情況，不單止影響到供應商，就連零售商都一起「中招」。有報道指，美北及西歐的零售商，幾個月以來庫存堆積得愈來愈多。

11至12月銷售「從不好變到惡劣」

《Investor's Business Daily》引述KeyBanc Capital Markets的分析師John Vinh表示，最新款的iPhone去年11月至12月的銷售「從不好變到惡劣」。該行最新的報告顯示，iPhone XS以及iPhone XS Max在12月銷售「戲劇性放緩」，令零售商庫存大升。而價格較低的iPhone XR自開售以來，銷售就一直下跌。

蘋果iPhone XS及iPhone XS Max售價太高，令消費者卻步。（路透社）

史上第二差 1月29日公布上季銷情

John Vinh指出：「iPhone XS、iPhone XS Max以及iPhone XR的庫存每個月都在增加，可以說這是iPhone 6S之後最令人失望的銷售表現。」

報道提到，網絡供應商已經在假期購物季（指「黑色星期五」以及聖誕及新年假期）提供優惠。至於上述時段的戰果如何，1月29日就會有公布。

蘋果iPhone銷售疲弱，已經影響到不少供應商。早前有報道指，富士康有工廠又去年10月起累計裁員5萬人，而正常來說10月至1月是繁忙時期，一般情況下到2月才會削減人手。