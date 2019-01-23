茅台被政府盯上　中國人爆買干邑賀新春　Remy Martin銷售勝預期

貴州茅台近年價格飛升，是送禮佳品，但就引來行賄的問題，已經被中國政府盯上。但內地人吃飯飲酒是常態，新春需求就更加大，最近將目光放到其他酒之上。

Remy Martin（人頭馬）XO、VSOP干邑生產商、法國公司Remy Cointreau就宣布，因為中國農曆新年較去年提早，再加上美國需求亦強大，第3季出貨數量超出預期。

今年大年初一在2月5日，較去年2月16日提前。Remy表示，農曆新年提前有助增加亞太區干邑銷售。

Remy Martin人頭馬VSOP，在中港知名度高，公司表示截至去年底的3個月，銷售增長超出預期。（Remy Martin facebook）

上季干邑銷售額大升15.6%

《路透社》報道，截至12月31日的一季，干邑銷售按年大增15.6%，較前一季的12%增長顯著提高，更大幅超過分析師預期的13.3%。

而同時期Remy總銷售金額達到3.48億元（歐元‧下同），按年上升8.7%，超出分析師平均預期的8.2%。

需求強勁之下，Remy正嘗試銷售更多高價產品，以推高3月31日為止的年度盈利。集團早前表示，農曆新年提早，可以帶動亞太區銷售額提升400萬元。

Remy Martin XO的經典設計，多年來已經深入酒徒人心。（Remy Martin facebook）

Remy專攻400元以上產品

Remy生產的貴價干邑「路易十三」，每瓶售價超過2,000美元（即超1.56萬港元），有分析師警告，這類高價產品會容易受到中國經濟放緩影響。

而集團亦深知超貴產品銷售會波動，因此專注於銷售50美元以上（即390港元以上）的產品，認為這類產品受惠於中國需求反彈以及美國強勁的銷售。