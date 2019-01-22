AIA調查指6成港人退休後將「唔夠使」　或需工作多9年

40歲退休可能是不少打工仔的夢想，但隨着人類壽命愈來愈長，要累積足夠儲備過退休生活絕非易事。友邦香港（AIA）調查發現，有65%受訪港人退休儲備不足，儲備缺口更高達185萬元。

6成打工仔無信心儲夠錢退休

AIA於去年11月訪問1,001年年齡介乎18至65歲的打工仔，發現港人普遍認為61歲是理想退休年齡，並期望退休時擁有375萬元儲備。但計算過後，發現有65%受訪者的退休儲備不足，意味他們很可能要押後退休計劃9年，或者每月削減約8,400元生活費。超過6成打工仔亦指，無信心退休儲備可達到目標，更有9成人表示可能要於退休後，以兼職工作幫補生活費。

調查又發現，有44%港人沒有退休儲蓄或投資計劃，預期要到50歲才開始計劃。港人對退休後的醫療開支亦較少準備，有29%受訪者未有為此預算或不知道應預算多少。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，港人應盡早為退休生活及潛在醫療開支作打算。她舉例指，一旦不幸患上糖尿病，每月單是藥費開支已高達4,000元，每年治療費用亦超過5萬元，至於一般常見癌症，3年內的治療費用更可能高達100萬元，建議港人及早透過相關產品應對風險。