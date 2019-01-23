全球最大對沖基金橋水創辦人　憂慮2020年美國經濟衰退

美國是全最大經濟體，外界關注經濟增長能否持續。全球最大對沖基金橋水的創辦人達里奧（Ray Dalio）表明，2020年美國經濟衰退是一項「顯著風險」。

全球經濟增長將會放緩

他在接受《CNBC》訪問時表示﹕「全球經濟增長將會放緩，不單止美國，還將包括歐洲、中國和日本。」他表示，現在全球正處於經濟周期的後段，考慮到各國央行放鬆財政政策的手段已經不足，2019至2020年經濟會有潛在危機。

央行手上政策不足以應對經濟衰退

達里奧是在達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間接受訪問。他表示，債券收益率表明，美國聯儲局不應再加息。「我認為應該要採取一些手段延續經濟平衡，例如一些較易做的貨幣政策，這樣經濟雖然只會較慢增長，但起碼不會陷入衰退。」

達里奧在前一日表示，下一次經濟衰退將會令人吃驚，因為央行不夠政策應對，同時全球各地都有政治上的對抗。

認為聯儲局加息影響市場表現

不過，橋水創辦人的說話也未必每一個字都準確。達里奧在訪問中被人翻舊帳，他在2018年WEF上表示：「如果你持有現金就笨了。」結果在去年論壇完結之後不久股市就見頂，雖然9月美股破頂，但之後又好快回調。

他為自己2018年的說話辯護：「我認為是聯儲局做錯了，他們後來推出的貨幣政策，影響到市場表現。」他重申，當時看得出企業受惠減稅政策而推動股市，但同時已經警告，如果聯儲局利率政策走得太前，就有可能出現衰退。