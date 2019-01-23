德銀遭聯儲局調查　被指涉丹斯克銀行1.8萬億元洗錢案

作為德國其中一家歷史最悠久銀行，德意志銀行被指遭到聯儲局進行調查，原因與該行就處理來自丹麥丹斯克銀行，涉及數以十億美元計的可疑交易有關。據《彭博》引述消息人士指出，反映出當局正加緊對歷來其中一宗最大型的洗錢個案採取行動。

報道引述2名消息人士指出，目前聯儲局的調查只在初步階段，集中於德銀美國業務部門在處理來自丹克斯銀行愛沙尼亞分行的資金時，是否有進行完善審視。丹斯克銀行涉嫌透過德銀等代理銀行，將合共2300億元（美元‧下同）（約1.8萬億港元）備受嫌疑的資金，調出愛沙尼亞。而該國被指已成為歐洲洗錢集散地。

《彭博》報道聯儲局正就德銀作為丹斯克銀行代理銀行，或牽涉洗錢事件進行調查。（視覺中國）

德銀不就報道作評論

報道指出美國當局會要求商業銀行營運時，需要對客戶進行審視，以及檢視客戶進行的交易會否涉及洗錢之餘，亦需要就可疑交易向當局作出預警。聯儲局等監管機構，會要求銀行確保有已採取足夠及作出相應安排，以確保可以履行相關責任。

報道而指出，有份就丹斯克銀行將資金調走的告密人士指出，主要是透過代理銀行德銀，以處理相關款項；另有消息人士指出，聯儲局則著重於該德國銀行的信託銀行部門。惟目前德銀對聯儲局相當合作。

對於有關報道，聯儲局發言人向《彭博》指出，不會將具機密性的調查公開；德銀發言人則不予置評。

德銀行政總裁Christian Sewing指出，目前正對該行作為代理銀行角色作進一步調查（視覺中國）

德銀反洗公不力已有前科

德銀行政總裁Christian Sewing指出，縱使不認為該行有涉及任何犯錯之處，惟會就該行作為代理銀行的角色，作進一步內部調查。同時期望外界不應對德銀及其員工帶有偏見，並且繼續假設該行及員工是清白。

德銀在2017年時，因被指缺乏反洗錢保護措施，遭到美國司法部罰款4,100萬元。聯儲局則指出，德銀在2011至2015年期間，無法就多宗可疑交易進行有關檢視，而有關交易涉及數以十億元計。

丹斯克銀行已被美國司法部，及其他國家主管刑事的部門進行調查，集中於有關該行於愛沙尼亞業務與洗錢相關事宜。該行亦遭到丹麥監管機構要求，保留15億元作處理未來潛在罰款。