新濠何猷龍：調配賭枱吸中場客　將重點發展日本市場

新濠國際（0200）日前公布，旗下新濠影滙娛樂場的貴賓廳泥碼營運，將於明年1月15日終止。市場預料涉及的45張貴賓賭枱，或會重新調配至旗下新場摩珀斯酒店或新濠天地。

主席兼行政總裁何猷龍，在旗下新特技滙演《狂電派》首映前接受訪問時表示，另外會調動40張中場賭枱到新濠影滙，今次調動目的，是要集中於新濠影滙營運中場及非博彩業務。他未有透露相關貴賓賭枱最終會搬移到那裏，只表示會好好運用相關資源。

新濠天地二期為100%非博彩元素

近年新濠推出不少非博彩元素的項目。何猷龍指，相關項目可為家庭客提供娛樂活動。至於新濠天地第二期，亦將全部暫定為非博彩元素，目前相關的設計及地基準備工作已經完成，正等待政府方面批準即可動工，預料總投資額為14億美元。但由於工程規模較大，投資或會進一步上升，不過他又笑言，若果政府願意批出賭枱，他樂意接受。

「2019年不是容易的一年」

他又指，新濠國際即將公布業績，暫時不會公布營運數據，但就說雖然去年第三季較艱難，但第四季表現令他非常快樂。

賭收方面，他指分析預期今年賭收持平，或會有1%跌幅，不過他看法就較樂觀，雖然有中美貿易戰及內地經濟放緩等問題，「2019年是不容易的一年」，又指分析主要預料貴賓廳業務跌幅較多，反而中場業務會有增長，因此預料今年澳門賭收有單位數增長。

暫時未有續牌消息 冀多元發展

澳門6個賭牌相繼在2020及2022年前到期。何猷龍指政府已表明希望澳門賭業多元化發展，會繼續留意政府方面的消息。

至於日本正發展賭博業，何猷龍指公司已在日本設立3支團隊及3家辦公室，自己亦每兩星期到日本一次，以處理相關事項，預料最快會在1、2年後才有消息。又表示，暫時留意到眾多有意發展的城市中，只有大阪較進取，會密切留意情況。

由於對手強勁，他期望日本政府會考慮公司在亞洲營運賭場的往績，公司亦視日本為未來重要的發展目標。

新濠國際主席兼行政總裁何猷龍表示，近年新濠推出不少非博彩元素項目，希望吸引家庭客。（許世豪攝）

冀非博彩項目吸引更多旅客

旗下新特技滙演《狂電派》已經於今日（23日）首映。他未有透露相關的支出，只表示相對水舞間要興建自已的表演場地，《狂電派》所需的開支較少。

另外，新濠天地亞洲首個《Ferrari Under the Skin》展覽明日（24日）開幕。被問到非博彩元素回報較博彩項目慢，他沒有正面回應，只表示澳門競爭激烈，冀有更多「世界第一進駐」，以吸引中、港甚至全球旅客。