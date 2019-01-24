調查顯示內地旅客不再「爆買」　購物消費已經減少

有調查機構發現，內地客外遊時「爆買」的情況減少，購物佔整個行程的開支比例正在下降。

開支比例由兩年前41%下降至32%

《CNBC》引用諮詢機構Oliver Wyman的2018年調查數據顯示，中國人在飲食、觀光和娛樂的開支比例正在增加，購物佔整個行程開支已降到32%。

報告顯示，中國旅客開始着重外遊體驗，而不再是單純購物。2016年同一個調查顯示，中國客購物消費佔整個行程開支的比例為41%，可見相關比例兩年之間急速下滑。

以金額計 花費由8000降至5800元

如以金額計算，2016年中國旅客平均花費在購物的開支為8,000元（人民幣‧下同），但2018年已下跌至5,800元。而只有不到一半的受訪者，將購物列入旅行三大目的之一，是這項調查開始以來首次。

Oliver Wyman的合夥人Hunter Williams向《CNBC》表示，中國旅客「更開放地願意嘗試旅遊目的地的體驗。他們的變化十分之快，企業需要為此做好準備。」

多年來，外國奢侈品牌都依靠中國旅客爆買。但面對中國經濟增長放緩以及中美貿易戰的不確定性，內地人亦正減少消費。部份外國品牌的高層已經響起警號，而內地汽車消費等數據，亦反映出內地人在大額消費時相對「手緊」。