賣地收入少　開支增　德勤料港府本財年盈餘按年減940億元

會計師事務所德勤估計本港政府於今個財政年度盈餘為549億元，較上個財政年度的1,489億元減少940億元，主要因賣地收入減少600億元，以及政府開支增加330億元。該行預計下個財政年度將錄250億元盈餘。

該行預計截止今年3月底，財政儲備達1.157萬億元，去年同期錄1.1萬億元，規模創新高。

料不會派錢 續有稅務寬減

德勤中國高級稅務經理白振昌認為，因政府盈餘減少，故應不會向市民派現金，但仍會推出稅務寬減及紓困措施，未來會否繼續推出這些措施，以及相關金額會否減少，就要視乎政府的財政狀況、經濟環境和市民的期望而定。

德勤中國稅務總監陳復新（右）希望政府不要太倚重土地收入，應擴闊更多收入來源。左為德勤中國稅務合夥人陳嘉華，中為德勤中國高級稅務經理白振昌。（鄺月婷攝）

本港仍維持一定土地供應量

德勤中國稅務總監陳復新表示，隨着政府推行新界東北發展計劃和明日大嶼計劃，本港仍會維持一定土地供應量，但他希望政府不要太倚重土地收入，應擴闊更多收入來源，只要確保錢是用得其所，錄得赤字也沒關係。他續指聯儲局加息步伐放緩，加上本港多次未有跟加，即使加息也對樓價沒太大影響。

建議允許租金扣除薪俸稅

德勤建議政府可讓首置人士買樓可減免50%印花稅，允許租金扣除薪俸稅，每年上限15萬元。又建議新增雙職夫婦免稅額，每年3萬元，以及新增家傭薪金開支扣稅，每年上限5.5萬元等。

另外，該行提議政府可加強大灣區內稅務優惠，整合大灣區稅制，在內地及香港稅收協定安排中引入邊境地帶稅收條例，以及簡化大灣區內通關程序，並放寛區內外匯額度。